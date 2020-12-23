Двое 16-летних жителей Чугуевского района похитили ВАЗ и сожгли его в лесу

Об этом сообщили в полиции. 30 ноября в Харьковский отдел полиции с заявлением об исчезновении автомобиля ВАЗ - 2101 обратился житель поселка Лизогубовка.



Во время проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны 16-летние жители Чугуевского района. Один из ребят был ранее судим за аналогичное преступление.



Установлено, что подростки через забор забрались во двор заявителя, открыли ворота и выкатили автомобиль со двора. Затем злоумышленники поехали в лесополосу, расположенную на территории Чугуевского района, где и подожгли автомобиль.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.