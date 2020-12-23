В Харькове от малярии умер мужчина, который работал в Республике Экваториальная Гвинея

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре по словам мужчины, его неоднократно кусали малярийные комары.



При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного 9 декабря появились такие симптомы: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5. За медицинской помощью мужчина обратился только 19 декабря и был госпитализирован в 31-ю больницу, где ему был установлен диагноз "малярия". В тот же день констатирована смерть больного.



По месту жительства мужчины проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.



С начала года в Харьковской области это пятый случай малярии. Ранее среди заболевших были два студента и двое безработныз, которые прибыли из стран Африки и из Индии.