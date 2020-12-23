Ищут 56-летнего Геннадия Резниченко

Как сообщили в поисковом отряде "Ангел", мужчина пропал еще 14 декабря в районе проспекта Гагарина.



Рост мужчины 170-175 см, нос с горбинкой, седые волосы. Особая примета – на груди татуировка с группой крови, а на животе - герб СССР.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону (068) 1100-911 либо 102.