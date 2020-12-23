Всемирный день сноуборда отмечается ежегодно 23 декабря

Этот праздник проводится в Европе, США и даже в Китае. Он проводится везде, где только выпадает снег.



Православные верующие чтят память Мины Златоустого — христианского святого, который принял мученическую смерть за веру в Христа в начале IV века.



День ангела отмечают: Ангелина, Виктория, Гемелл, Гермоген, Евгений, Евграф, Евлалия, Иван, Иосаф, Мариан, Мина, Степан, Фома, Руслан.