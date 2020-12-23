Мужчина разместил в интернете объявление о продаже баз данных таможни

По данным Коминтерновского районного суда Харькова обвиняемый при неустановленных обстоятельствах получил информацию с ограниченным доступом, которая была размещена в автоматизированных системах Государственной фискальной службы Украины.



В конце апреля 2019 года он разместил в интернете объявление о продаже базы данных таможни. 25 апреля с продавцом в Telegram связался потенциальный клиент. Злоумышленник, чтобы доказать наличие базы данных, прислал клиенту несколько файлов с информацией об экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности.



Во время досудебного расследования между прокурором и подсудимым было заключено соглашение о признании виновности.



Суд соглашение утвердил, признал мужчину виновным в совершении преступления ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 11,9 тыс. грн.