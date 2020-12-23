В суд направили обвинительное заключение в отношении начальника отделения одного из отделов ГУ НП в Харьковской области по факту вымогательства

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Установлено, что в марте 2020 года начальник отделения одного из отделов полиции узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести деятельность, несмотря на установленный на всей территории Украины карантин. Предприятие нарушило запрет работы субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей.



25 марта начальник отделения полиции встретился с руководителем цеха предприятия. Во время общения полицейский сообщил, что в случае предоставления ему 15 тысяч гривен и в дальнейшем 2 тысячи гривен ежемесячно предприятие сможет продолжить работу, несмотря на установленные ограничения, а его работники не будут привлечены к административной ответственности.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.