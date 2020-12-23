Компенсация за перевозку льготного контингента составила лишь 3,927 миллиона гривен, что меньше 10%

Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД. По данным ведомства за 11 месяцев в пригородном сообщении перевезли почти 5 миллионов пассажиров льготных категорий на общую сумму 57,1 миллионов гривен.



При этом за 11 месяцев из местных бюджетов поступило 10,049 миллиона гривен компенсации за льготные перевозки в пригородном сообщении.В то же время перевезли пассажиров льготного контингента на общую сумму 40,177 миллиона гривен.