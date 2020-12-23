Компенсация за перевозку льготного контингента составила лишь 3,927 миллиона гривен, что меньше 10%
Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД. По данным ведомства за 11 месяцев в пригородном сообщении перевезли почти 5 миллионов пассажиров льготных категорий на общую сумму 57,1 миллионов гривен.
При этом за 11 месяцев из местных бюджетов поступило 10,049 миллиона гривен компенсации за льготные перевозки в пригородном сообщении.В то же время перевезли пассажиров льготного контингента на общую сумму 40,177 миллиона гривен.
При этом за 11 месяцев из местных бюджетов поступило 10,049 миллиона гривен компенсации за льготные перевозки в пригородном сообщении.В то же время перевезли пассажиров льготного контингента на общую сумму 40,177 миллиона гривен.