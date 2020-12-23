Нардеп поддержала решение Комитета Верховной Рады о недоверии главе Минобороны Тарану.

Харьковский народный депутат Украины и лидер партии «Разом!» Юлия Светличная поддержала решение Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о недоверии к министру обороны Андрею Тарану.Об этом народная избранница сообщила на своем официальном телеграм-канале.«Полная инертность, коррупция и срывы оборонных контрактов должны получить надлежащую политическую и юридическую оценку. Украина не может иметь такого беспомощного министра обороны»,- подчеркнула Светличная.