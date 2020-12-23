Печенежское водохранилище пополнилось толстолобиками, карпами и амурами
Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
"Зарыбление осуществлялось толстолобиками, карпами и белыми амурами. Все - в соответствии с требованиями режима рыбохозяйственной эксплуатации водных обьектив и под контролем работников Харьковского рыбоохранного патруля", - отметил директор ООО КСП "Экобезопасность" Сергей Черемисин.
"Зарыбление осуществлялось толстолобиками, карпами и белыми амурами. Все - в соответствии с требованиями режима рыбохозяйственной эксплуатации водных обьектив и под контролем работников Харьковского рыбоохранного патруля", - отметил директор ООО КСП "Экобезопасность" Сергей Черемисин.