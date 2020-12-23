Злоумышленника, который ограбил и изнасиловал на пустыре 14 декабря в Песочине 49-летнюю женщину, заключили под стражу без права внесения залога

Как сообщили в областной прокуратуре, по данным следствия, установлено, что утром 14 декабря 22-летний мужчина напал на 49-летнюю женщину и изнасиловал ее. Схватив сумку потерпевшей с ее личными вещами, нападавший пытался убежать, но был задержан.



В этот же день мужчине было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 42 040 грн. На решение суда прокурором подана апелляционная жалоба. Принято новое решение, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.