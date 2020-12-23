Всего директор ООО завладел 80 тысячами бюджетных денег

Как сообщили в прокуратуре, осенью 2019 года между Управлением образования администрации Слободского района Харьковского городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключено два договора подряда.



В соответствии с указанными договорами, ООО обязуется выполнить капитальный ремонт одного из коммунальных учреждений дошкольного образования — ясли-сада.



Директор фирмы зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы. В актах приемки он завысил объемы выполненных работ и таким образом завладел бюджетными средствами на сумму почти 80 тысяч гривен.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.