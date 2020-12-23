Пассажирские перевозки всеми видами транспорта в регионе за 11 месяцев снизились на 34,1%

Как сообщили в ГУ статистики в Харьковской области в январе-ноябре в всеми видами транспорта воспользовались 317,1 миллиона пассажиров, что меньше аналогичного периода прошлого года.



Железнодорожным транспортом воспользовались 13,1 миллиона пассажиров, что на 54,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, троллейбусами — 71,6 миллиона пассажиров (-24%), трамваями — 69 миллионов человек (-13,8 %).



Метрополитен перевез 115,1 млн пассажиров, что на 40,8% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года.