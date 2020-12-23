Харьковский национальный университет внутренних дел провел служебное расследование из-за видео, на котором курсантки вуза танцуют под российский шансон

В Харьковском национальном университете внутренних дел установили личности курсанток, которые станцевали под песню "Наколочки" российской группы "Воровайки" и опубликовали видео в социальной сети, пишет "Укринформ".



"Установлено как непосредственных участников видео, которыми оказались курсантки первого курса факультета №3, так и лиц, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях. По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", — заявили в университете.