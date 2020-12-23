Владимира Безуха приговорили к 10 годам тюрьмы
Киевский районный суд Харькова признал виновным и вынес приговор Владимиру Безуху, который в декабре 2017 года захватил заложников в отделении "Укрпочты", пишет Суспільне".
Приговор Владимиру Безуху, которого обвиняли в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря 2017 года, сегодня, 23 декабря, зачитала судья Киевского райсуда Харькова Наталья Бородина. Его
приговорили к десяти годам заключения.
Сторона защиты будут подавать аппеляцию.
Приговор Владимиру Безуху, которого обвиняли в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря 2017 года, сегодня, 23 декабря, зачитала судья Киевского райсуда Харькова Наталья Бородина. Его
приговорили к десяти годам заключения.
Сторона защиты будут подавать аппеляцию.