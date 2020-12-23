"Укрпошта" с 1 января перестанет доставлять пенсии, если Кабмин не решит вопрос оплаты государством этой услуги

Об этом сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в Facebook.



«Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 миллионов пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса Укрпошта заплатит на 500 миллионов гривен больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, Укрпошта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. Укрпошта не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии», - написал Смелянский.