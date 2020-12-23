В Купянском районе полиция разыскала ушедшего из дома 17-летнего парня

Об этом сообщили в полиции. 17-летнего парня разыскивали несколько дней. Его мать рассказала, что сын ушел из дома, а на связь с ней выходил последний раз 19 декабря, а по телефону сказал, что он уже взрослый и самостоятельный.



Разыскали беглеца в одном из поселков Купянского района. Выяснилось, что парень жил у своего друга.



Полицейские провели с несовершеннолетним профилактическую беседу и вернули его домой.