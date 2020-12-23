В Харьковской области синоптики прогнозируют от 0 до 10 градусов ниже нуля
По информации Харьковского гидрометцентра, завтра, 24 декабря в Харькове облачно с прояснениями.
Ночью без существенных осадков, лишь в западной части области небольшой снег.
Днем местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.
Температура ночью 5 - 10 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.
Ночью без существенных осадков, лишь в западной части области небольшой снег.
Днем местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.
Температура ночью 5 - 10 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.