Украина упростила оформление вида на жительство для некоторых граждан Беларуси

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет НВ.



«Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области IТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение по виду на жительство», — отметил он.



Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко опубликовал документ с упрощенной системой оформления вида на жительство для граждан Беларуси.



Право на упрощенное оформление имеют предприниматели специалисты в области информационных технологий и инноваций из Беларуси, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины. Документы также могут оформить их супруги и дети.



Для оформления вида на жительство вместе с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию гражданам Беларуси необходимо обратиться в территориальные органы Миграционной службы.