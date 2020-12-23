В Харькове сообщили о подозрении директору фирмы, который присвоил почти 800 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте крыши госпредприятия

Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, в конце 2019 года одна из государственных организаций Государственного агентства резерва Украины провела открытые торги по капитальному и текущему ремонтам кровли. С предприятием-победителем заключили два договора подряда.



Директор фирмы завысил объемы фактически выполненных работ и присвоил почти 800 тысяч гривен.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

