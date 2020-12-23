На реставрацию исторического здания правительство Италии выделит 18, 5 миллионов евро

Как пишет ВВС за эту сумму планируют сделать пол исторического Колизея. Проект по реставрации должен начаться в следующем году, и завершиться до 2023 года.

Колизей был построен около двух тысяч лет, и считался крупнейшим построенным амфитеатром в Римской империи.

"Это будет большая технологическая интервенция, которая предложит посетителям возможность увидеть не только подземные помещения, но и оценить красоту, стоя в центре арены", — заявил министр культуры Италии Дарио Франчесчини.

По планам министерства здесь будут проходить концерты и спектакли.

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