На реставрацию исторического здания правительство Италии выделит 18, 5 миллионов евро

Как пишет ВВС за эту сумму планируют сделать пол исторического Колизея. Проект по реставрации должен начаться в следующем году, и завершиться до 2023 года.



Колизей был построен около двух тысяч лет, и считался крупнейшим построенным амфитеатром в Римской империи.



"Это будет большая технологическая интервенция, которая предложит посетителям возможность увидеть не только подземные помещения, но и оценить красоту, стоя в центре арены", — заявил министр культуры Италии Дарио Франчесчини.



По планам министерства здесь будут проходить концерты и спектакли.