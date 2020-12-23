Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении Укрпочты.

Как сообщают правоохранители, по данным следствия, 30 декабря 2017 года мужчина зашел в отделение Харьковской дирекции ЧАО «Укрпочта», где в это время находились трое работников учреждения и шесть посетителей, двое из которых - несовершеннолетние дети.«Мужчина сообщил, что это захват заложников, заблокировал двери в отделение и продемонстрировал закрепленный на его теле предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Он угрожал, что в случае отказа подчиняться его требованиям он приведет устройство в действие. Злоумышленник выдвигал требования к правоохранительным органам Украины об освобождении из-под стражи лица, имя которого не называл, угрожая уничтожить себя и заложников.В тот же день противоправные действия мужчины были прекращены работниками правоохранительных органов, а заложники освобождены»,- рассказали в областной прокуратуре.Кроме того, в ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, харьковчанин выращивал на территории своего домовладения коноплю.