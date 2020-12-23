23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в селе Песчанка Красноградского района на обочине дороги обнаружено тело мужчины. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Полицейские установили, что автомобиль сбил 69-летнего мужчину и сбежал с места аварии, не оказав пострадавшему помощь. Также на месте происшествия правоохранители обнаружили детали автомобиля.«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, свидетельским показаниям местных жителей, работники полиции в течение часа установили марку автомобиля и его водителя. 26-летний житель города Краснограда, согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения»,- сообщили в пресс-службе областного главка.Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. На данный момент он задержан.