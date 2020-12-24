При ремонте автомобиль сорвался с домкрата и упал прямо на мужчину придавив того насмерть

В Волчанском районе в пгт Белый Колодец мужчина погиб, ремонтируя собственный автомобиль, сообщили в полиции.



По данным Волчанского отдела полиции ЧП случилось 22 декабря



Установлено, что 54-летний местный житель поднял машину на домкрат, залез под капот и начал ремонтировать. Автомобиль сорвался с домкрата и упал прямо на мужчину. От полученных травм тот погиб на месте.



Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".