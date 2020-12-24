Мужчина пошел в магазин и по дороге пропал

Как сообщили в полиции, ЧП произошло в Валковском районе. 83-летний мужчина отправился за продуктами в село Бараново и по дороге заблудился. Он позвонил сыну и рассказал, что не может найти дорогу домой.



Спустя некоторое время связь с пожилым мужчиной пропала.



На его поиски подняли весь личный состав Валковского отдела полиции. Нашли мужчину в поле около села Костев.



На данный момент его доставили в Валковскую ЦРБ для обследования.