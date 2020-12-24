В Красноградском районе в селе Песчанка водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП, не оказав тому помощь

Как сообщили в полиции, пострадавший от полученных вследствие ДТП травм умер на месте. Тело обнаружили 23 декабря около 7:00. Прибывшие медики констатировали смерть. Погибшим оказался 69-летний мужчина.



На месте происшествия полицейские обнаружили детали автомобиля. Затем с помощью свидетелей установили марку машины и водителя. Злоумышленником оказался 26-летний житель Краснограда. Установлено, что он сбил мужчину, который шел по обочине в попутном направлении и уехал, не оказав пострадавшему помощь. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян.



По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.