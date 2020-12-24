Почти 90 тонн гранулированной шелухи подсолнечника не пропустили из России, так как не было необходимых документов

Как сообщили в Госпредпотребслужбы в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" во время фитосанитарного контроля импортного груза задержали 88,83 тонны гранулированной шелухи подсолнечника, которая приехала из России без соответствующего сертификата. Что является нарушением международного стандарта.



Задержанный груз направили на расширенный фитосанитарный контроль.