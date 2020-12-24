В Купянском районе пиротехники обезвредили противопехотную мину ОЗМ-152

Как собщили спасатели, вызов поступил в среду, 23 декабря.



Прибыв на место в гаражный кооператив "Жигули" в пгт Ковшаровка спасатели обнаружили, что в результате срабатывания устаревшего боеприпаса получил травмы мужчина.



Установлено, что мужчина 1982 года рождения проводил сварочные работы, во время которых у противопехотной мины ОЗМ-152 сработал взрыватель натяжного действия и отскочил пострадавшему в ногу. Его госпитализировали в районную больницу.



Мину изъяли пиротехники и обезвредили на специальной подрывной площадке.