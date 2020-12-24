В Основянском районе спасатели ликвидировали пожар в гараже

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.



Вызов поступил в 00:58. Прибыв на место пожарные обнаружили, что на территории частного домовладения на улице Одесской, 60 горела деревянная пристройка к гаражу и автомобиль ВАЗ-2109, который был в ней, и частично горел потолок в гараже.



Общая площадь пожара составила 30 кв. м.



В 2:54 огонь потушили. Причина пожара и ущерб устанавливаются.