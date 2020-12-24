24 декабря как верили наши предки, может исполниться заветное желание, но для этого нужно прошептать его в темном углу

24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений. Этот праздник был установлен 30 октября в 1998 году в соответствии с Указом Президента Украины.



Православные верующие в этот день чтят память преподобного Никона Печерского.



День ангела отмечают: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Эдуард, Регина.