Медики спасли жизнь 32-летнего мужчины у которого остановилось сердце

По данным Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, вызов поступил 22 декабря в 4:08.



Экстренная медицинская помощь требовалась жителю Первомайского района Харьковской области. По прибытию на место, бригадой скорой была констатирована клиническая смерть и сразу начаты реанимационные мероприятия. Благодаря действиям медиков сердечно-легочную функцию у мужчины было восстановлено.



Больного госпитализировали в лечебное учреждение.