Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА

Как сообщили очевидцы, полицейские устроили рейд на Конном рынке.



"На Конном рынке полицейские проводят рейд по выявлению несанкционированной торговли ёлками. На каждом дереве должна находиться специальная бирка. Если его привезли из другой области, то продавец должен показать справку о радиологическом контроле. Если есть нарушения - ёлку изымают и составляют админпротокол", -написано в сообщении.