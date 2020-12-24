В Окружной административный суд Киева поступил иск жителя Харькова к Кабинету Министров Украины

Как сообщили в суде, истец просит отменить постановление правительства, которым продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января 2021 года.



Истец считает, что правительство противоправно установило запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничило конституционные права жителей Украины на период карантина.



Также харьковчанин просит суд приостановить действие данного постановления Кабмина.



Суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.