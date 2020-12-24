За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек.

Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.- 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников, - отметил Степанов.По его словам, также за минувшие сутки:- госпитализированы - 2721 человек;- летальных случаев - 223;- выздоровели - 15775 человек;осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).За все время пандемии в Украине:- заболело - 1 001 132 лица;- выздоровели - 631 435 человек;- летальных исходов - 17 395;- проведение ПЦР-тестов - 5 390 952.- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях, - добавил министр.Количество заболеваний в регионах:• Киев - 105040 случаев;• Винницкая область - 21 490 случаев;• Волынская область - 31 917 случаев;• Днепропетровская область - 55174 случаи;• Донецкая область - 33 738 случаев;• Житомирская область - 37 468 случаев;• Закарпатская область - 27 543 случая;• Запорожская область - 50 115 случаев;• Ивано-Франковская область - 42 482 случая;• Киевская область - 55 497 случаев;• Кировоградская область - 8090 случаев;• Луганская область - 9443 случая;• Львовская область - 58 372 случая;• Николаевская область - 28 351 случай;• Одесская область - 66 971 случай;• Полтавская область - 33 509 случаев;• Ровенская область - 39 634 случая;• Сумская область - 38 923 случая;• Тернопольская область - 32 972 случая;• Харьковская область - 66 788 случаев;• Херсонская область - 16 408 случаев;• Хмельницкая область - 37 600 случаев;• Черкасская область - 36 418 случаев;• Черновицкая область - 38 914 случаев;• Черниговская область - 28 275 случаев.