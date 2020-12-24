За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек.Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
- 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников, - отметил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2721 человек;
- летальных случаев - 223;
- выздоровели - 15775 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 001 132 лица;
- выздоровели - 631 435 человек;
- летальных исходов - 17 395;
- проведение ПЦР-тестов - 5 390 952.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях, - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
• Киев - 105040 случаев;
• Винницкая область - 21 490 случаев;
• Волынская область - 31 917 случаев;
• Днепропетровская область - 55174 случаи;
• Донецкая область - 33 738 случаев;
• Житомирская область - 37 468 случаев;
• Закарпатская область - 27 543 случая;
• Запорожская область - 50 115 случаев;
• Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
• Киевская область - 55 497 случаев;
• Кировоградская область - 8090 случаев;
• Луганская область - 9443 случая;
• Львовская область - 58 372 случая;
• Николаевская область - 28 351 случай;
• Одесская область - 66 971 случай;
• Полтавская область - 33 509 случаев;
• Ровенская область - 39 634 случая;
• Сумская область - 38 923 случая;
• Тернопольская область - 32 972 случая;
• Харьковская область - 66 788 случаев;
• Херсонская область - 16 408 случаев;
• Хмельницкая область - 37 600 случаев;
• Черкасская область - 36 418 случаев;
• Черновицкая область - 38 914 случаев;
• Черниговская область - 28 275 случаев.