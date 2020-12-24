Стоимость проезда по концессионным трассам в Украине будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн в зависимости от транспортного средства.Такие тарифы утвердил 23 декабря Кабинет министров.
В конце октября шесть участков дорог общей протяженностью 1500 км были отобраны для потенциальных пилотных проектов - передачи в концессию. Это:
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);
- Борисполь-Полтава (М-03);
- Херсон-Николаев (М-14);
- Киев-Житомир-Ровно (М-06);
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).
"Государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Предварительно, дороги будут переданы в эксплуатацию в течение двух лет.