Стоимость проезда по концессионным трассам в Украине будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн в зависимости от транспортного средства.

Такие тарифы утвердил 23 декабря Кабинет министров.В конце октября шесть участков дорог общей протяженностью 1500 км были отобраны для потенциальных пилотных проектов - передачи в концессию. Это:- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);- Борисполь-Полтава (М-03);- Херсон-Николаев (М-14);- Киев-Житомир-Ровно (М-06);- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)."Государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.Предварительно, дороги будут переданы в эксплуатацию в течение двух лет.