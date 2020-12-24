Кабинет министров изменил постановление об ограничениях, разрешив работу заведений до семи часов утра.

Правительство внесло изменения в постановление о карантине, разрешив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра."Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова до 1 часов цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в сообщении.Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешала деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.Ранее сообщалось, что больше половины украинцев поддерживают январский локдаун. За зимний локдаун высказались 56% респондентов, недовольны его введением 41%. Работу президента в период пандемии не одобряют 60%.