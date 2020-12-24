Много говорилось о базовых медицинских услугах, которые должны предоставляться пациентам бесплатно. Хотелось бы узнать подробнее, как насчет онкологических больных. Какие бесплатные услуги положены им? Валера

Национальная служба здоровья Украины подписала контракты со 118 медицинскими учреждениями для оказания услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний, сообщается на странице НСЗУ в Facebook. Из них – 33 учреждения для оказания услуг по диагностике и радиологического лечения; 117 заведений – по диагностике и химиотерапевтическому лечению; 30 заведений – это специализированные больницы по лечению онкологических заболеваний.По данным НСЗУ, бесплатная помощь пациенту с онкозаболеванием в рамках Программы медицинских гарантий включает:– инструментальную и лабораторную диагностику;– проведение хирургического вмешательства в условиях стационара;– проведения радиотерапии и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях;– лекарственные средства из национального перечня;– медицинский уход, пребывание и питание во время пребывания в стационаре в больнице;– психологическую поддержку.Чтобы получить эти услуги бесплатно, пациент должен обратиться к семейному либо лечащему врачу, который выпишет направление на обследование или лечение. После этого нужно выбрать любое заведение, заключившее договор с НСЗУ, и обратиться туда для проведения диагностики или лечения.