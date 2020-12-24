На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» начаты работы по реализации инвестиционного проекта «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова».

Как сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, это совместная программа КП «Харьковводоканал» и Международного банка реконструкции и развития, которая предусматривает реконструкцию городских очистных сооружений и утилизацию илового осадка.По его словам, КП «Харьковводоканал» - одно из первых предприятий в Украине, которое с помощью привлечения инвестиционных средств решит вопрос утилизации илового осадка.- Это важное событие не только для нашего предприятия, но и для всего города. Сегодня дан старт масштабному строительству. Приступили к разработке котлована для возведения будущей насосной станции. Предварительно были выполнены все подготовительные работы, получены необходимые разрешения, что в дальнейшем позволит ускорить процесс монтажа и обустройство отстойников на действующих сооружениях, - отметил Александр Коваленко.По его словам, разработкой технического проекта реконструкции очистных сооружений занималась фирма-победитель тендера, с которой у КП «Харьковводоканал» подписан контракт. Проект прошел государственную экспертизу, и в его рамках будут реконструированы сами очистные сооружения, проложены новые трубопроводы, а на предприятии будет внедрена новая технология денитрификации – производство электроэнергии из осадка сточных вод.Напомним, что инвестиционный проект «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» включает пять этапов, среди которых: реконструкция Городских очистных сооружений №1 и 2, строительство дублирующего канализационного коллектора и реконструкция существующего, выбор оптимального варианта утилизации илового осадка. Реконструкция канализационного хозяйства позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления.