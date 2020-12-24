Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Эти дни принесут маленькую победу. Если этого не произойдет, пожалуй, стоит задуматься об изменениях в жизни. Завтра ни у кого не будет от вас секретов. Однако еще неизвестно, хорошо ли это.Когда появится острое желание над кем-нибудь пошутить, приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Завтрашний день будет трудно провести спокойно.Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте — все получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную. Завтра не стоит предъявлять претензии кому бы то ни было — как бы не пришлось извиняться.В течение нескольких дней вам, скорее всего, придется приспосабливаться к обстоятельствам. Завтра, когда вам торжественно преподнесут что-то давно известное, постарайтесь прикинуться удивленным.Сейчас вы больше всего нуждаетесь в хороших новостях. Завтрашние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как правильнее всего использовать свое преимущество.В эти дни вы будете горячи и несдержанны. Постарайтесь, по крайней мере, никого не покалечить в порыве пламенного гнева. Сократите круг общения на завтрашний день. Вы будете очень уязвимы эмоционально.Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Эти дни должны убедить в обратном. Завтра, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо подождать.Вас будут окружать маски. Придется приложить немало усилий, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица. Блеск вашего ума завтра может остаться незамеченным. Стоит ли напрягаться?Вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться. Завтра не стоит тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих.Постарайтесь не доводить до истерики окружающих. Завтра ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.Сейчас ваша сильная сторона – абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от окружающих. Завтра приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе.Поток энергии, который нес вас последнее время, почти не требуя усилий, кажется, начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующую волну. Завтра остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний.