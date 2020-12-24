По состоянию на 24 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 849 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 66 768 случаев заболевания COVID-19, 13 693 человека находятся под медицинским наблюдением, 52 054 пациента выздоровели, 1021 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 001 132 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 17 395 человек умерли, 631 435 - выздоровели.