В Харькове стартовал Второй всеукраинский конкурс молодых композиторов имени Бориса Лятошинского – в память о выдающемся украинском композиторе. 22 декабря отмечается 126-я годовщина со дня его рождения.

Дать толчок к профессиональному будущему

Для победителей предусмотрены премии

Жюри будет международным

Возрастной ценз конкурса расширен

В связи с карантином остается неопределенность, будет ли возможность проводить в следующем году Международный фестиваль классической музыки Kharkiv Music Fest оффлайн. Однако подготовка новой программы не останавливается, рассказала «Вечернему Харькову» PR-директор Kharkiv Music Fest Ирина Пелипко.– Проводим и другие мероприятия, которые являются частью фестиваля. И у нас есть хорошие новости – Второй всеукраинский конкурс молодых композиторов имени Бориса Лятошинского открыл прием заявок, – сообщила Ирина Пелипко. – Он является частью Международного фестиваля классической музыки Kharkiv Music Fest и после успешного прошлогоднего дебюта, очевидно, стал его постоянным резидентом.Конкурс молодых композиторов посвящен памяти выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского. 22 декабря отмечается 126-я годовщина со дня его рождения.– Среди выдающихся украинских композиторов Лятошинского можно без преувеличения назвать титаном отечественного музыкального наследия, – комментирует директор конкурса Иван Пахота. – За время советского прошлого Украины имя и значение Лятошинского было маргинализировано и фактически унижено. Нашей задачей является популяризация творчества Мастера: украинские молодые музыканты должны знать об этом композиторе значительно больше, чем просто фото на стенах музыкальных школ.Основная задача конкурса – создание художественного пространства и возможностей реализации в будущем молодых композиторов.– Идея проведения конкурса начала зреть давно, – рассказывает Иван Пахота. – В мире есть немало подобных мероприятий, которые ориентированы на молодежь – резидентов своих государств. В Украине тоже есть множество областных, местных композиторских конкурсов, но они ориентированы уже конкретно на определенных конкурсантов и зачастую на их преподавателей – о справедливости и прозрачности здесь речь не идет. Кроме того, наша молодежь не воспринимает композицию как профессию, возможность в будущем самореализоваться в этой области. Конкурс Лятошинского преследует цель – поддержать и дать толчок к профессиональному будущему украинских композиторов.В прошлом году к рассмотрению членами жюри было допущено 55 конкурсных работ: 33 партитуры в младшей группе и 22 – в старшей. Самой молодой участнице конкурса было всего десять лет. Несмотря на то что конкурс проводился впервые, он приобрел всеукраинский масштаб. Произведения поступали из всех уголков страны – Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка, Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога и др.В этом году лауреаты конкурса примут участие в гала-концерте, который, как надеются оргниазаторы, состоится в рамках фестиваля Kharkiv Music Fest 7–25 апреля 2021 года.– Конкурс молодых композиторов отличается не только большим призовым фондом (для победителей предусмотрены денежные премии от 200 до 500 евро в младшей группе и от 500 до 1000 евро – в старшей) и возможностью услышать свое музыкальное произведение в исполнении музыкантов и коллективов мирового уровня, но и международным составом жюри, – отмечает Ирина Пелипко. – Интересным отличием конкурса является то, что он анонимный – все работы подаются под псевдонимами, что исключает возможность махинаций.В Международный состав жюри вошли:– Еугениуш Кнапик – ведущий педагог по композиции в Польше, который является безоговорочным авторитетом как теоретик современной мировой музыки и автор выдающихся монументальных произведений;– Александр Щетинский – харьковчанин, один из ключевых украинских композиторов современности, на его счету – семь опер и более сотни музыкальных произведений, среди которых есть саундтреки к фильмам;– Александр Гринберг – преподаватель музыкальной теории и фортепиано в частной музыкальной школе Марины Хейфец в Дюссельдорфе (Германия). В его творческом багаже – оркестровые, камерные и хоровые произведения, опусы для разных инструментов соло, его музыка звучит на престижных музыкальных фестивалях по всему миру;– Николай Гобдич – хоровой дирижер из Киева, основатель и руководитель муниципального камерного хора «Киев», лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, народный артист Украины;Алла Загайкевич – педагог из Киева, выдающийся специалист в области акустической и электронной музыки, ее произведения отличает художественный космополитизм, сочетание несочетаемого, уход от мейнстримовых тенденций.Руководитель кафедры композиции и теории музыки в Музыкальной академии им. Кароля Шимановского в Катовице (Польша) профессор Еугениуш Кнапик будет судить молодых композиторов второй год подряд.– Искренне рад, что стал членом жюри этого прекрасного конкурса молодых композиторов, которые, как показал результат, уже вовсе не дети. Когда узнал, что заявки на конкурс Лятошинского участники будут подавать через интернет и таким же образом будут выставляться оценки жюри, тут же захотелось занять место члена жюри. Иначе, наверное, пришлось бы отказаться, – говорит Еугениуш Кнапик. – Такой способ работы жюри максимально прозрачен и объективен: мы не знаем ни имени, ни года рождения, ни даже пола автора. В целом могу сказать, что украинская молодежь очень креативна и произведения, которые я судил в прошлом году, были неплохими. Кое-где очень хорошими. В большинстве из них вижу сильное влияние творчества Шостаковича и Лятошинского, что меня не удивляет.К участию в конкурсе приглашаются граждане Украины, которым на время его проведения исполнится не более 17 полных лет в младшей группе и 18–33 года – в старшей. С учетом опыта прошлогоднего, первого конкурса возрастной ценз был расширен.Для младшей группы должно быть представлено произведение для голоса и фортепиано, продолжительностью 8–12 мин. Для старшей – произведение для смешанного хора a capella продолжительностью 12–18 мин. Произведения в обоих группах должны быть написаны на слова украинских авторов на украинском языке, список которых будет представлен в условиях конкурса, размещенных на странице kharkivmusicfest.com в разделе «Конкурс композиторов». Там же можно найти ссылку онлайн-форму, которую необходимо заполнить для участия в конкурсе. На конкурс допускаются произведения, которые были написаны не ранее 2016 года. Один конкурсант может представить не более двух работ.Конкурс не предусматривает вступительный взнос, всем участникам гарантируются равные права и возможности.