Выбирая оливки к новогоднему столу, обратите внимание на маркировку. Если увидите в составе продукта глюконат железа (Е579) – лучше поищите другую банку, точнее, другого производителя.

Что нужно знать при выборе оливок в банке?

Несколько оливок в день вернут спокойствие

Оливки и маслины – плоды одного и того же дерева: оливы, или масличного дерева. Зеленые оливки — недозрелые плоды, а маслины — спелые. Оливки созревают к октябрю и до декабря меняют свой цвет с зеленого на черный – от желтого, розового до насыщенного фиолетового. Кстати, маслинами оливки называют украинцы, тогда как общепринято – черные (black olives) и зеленые оливки (green olives).Свежие плоды не употребляются в пищу из-за содержания горького вещества олеоуропеина. Чтобы оливки стали съедобными, исторически их замачивали в соленой воде: за полгода горечь удалялась из зрелых оливок и более чем за шесть месяцев становились пригодными у употреблению зеленые. Ученые сократили сроки до нескольких дней, добавляя к рассолу щелочь.Большая часть оливок в магазинах продается в жестяных банках. Их производят в Испании, Италии, Греции, Аргентине. Не стоит покупать оливки в жестяной банке, если на ней есть повреждения или вмятины: в рассол могли попасть вещества, входящие в состав упаковки.Размер оливок подскажет информация, указывающая на количество плодов в килограмме: мелкие оливки – 280–380, средние – 180–280, крупные – 60–180 штук на 1 кг.Рассол оливок в стеклянной таре должен быть прозрачным, без сгустков, а сами оливки – целыми, без вмятин и пятен.Оливки с косточкой полезнее, так как в них меньше консервантов. При этом косточка не должна быть очень крупной и слишком легко отделяться от мякоти (это уже перезрелые плоды).Между тем часть черных оливок, которые встречаются в украинских торговых точках – ненастоящие. Недобросовестные производители обрабатывают особым образом зеленые оливки – и на полках появляются блестящие иссиня-черные маслины. Обратите внимание на этикетку – в их составе указан глюконат железа (Е579).У настоящих же маслин не бывает идеального черного цвета – часть плодов может быть светлее.Рассол готовых фаршированных оливок содержит консерванты, поэтому если вы заботитесь о здоровье, приобретайте крупные плоды без косточек и фаршируйте их сами.В любых консервированных оливках содержится соль, поэтому ими не стоит злоупотреблять.Оливки – это 56% жиров, 23% воды, 9% клетчатки и 6% белков. Плоды богаты витаминами А, группы В, Е и РР, мононенасыщенными жирами, макро- и микроэлементами (кальций, натрий, калий, медь, селен и т.д.), уникальным набором фенольных веществ и скваленом, защищающим организм от развития рака кожи. Оливки предотвращают появление атеросклерозных бляшек, снижая уровень холестерина. Олеокантал, содержащийся в оливках, обладает противовоспалительным и обезболивающим свойствами. Даже несколько оливок, съеденных за день, успокаивают нервную систему.