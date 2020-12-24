Полиция задержала рецидивиста за совершение нападения в электричке.

По данным облуправления полиции, в июле в тамбуре электрички Изюм-Харьков на 27-летнего мужчину напал один из пассажиров и избил его палкой. Потерпевший потерял сознание. Придя в себя, он понял, что у него отобрали барсетку, в которой были 1300 гривен и документы. В Харькове пострадавшего госпитализировали.По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В течение нескольких месяцев оперативники Балаклейского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Пострадавший узнал нападавшего. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.