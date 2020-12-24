Лесные хозяйства Харьковской области планируют продать в этом году около 14 тысяч новогодних елок.

Как сообщил " Суспільному " начальник отдела областного управления лесного хозяйства Сергей Муковоз, это на треть меньше, чем год назад. По его словам, в 2020 году уменьшилось количество плановых вырубок хвойных деревьев.Покупать елки можно прямо в государственных лесхозах. В рознице все хвойные деревья независимо от их высоты продают по одной цене – 156 гривен.Новогодние елки будут маркироваться самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками. Проверить легальность дерева можно в онлайн-приложении yalynka.info.