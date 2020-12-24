Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, мужчина вернулся из Экваториальной Гвинеи. В течение пребывания в этой стране малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комаров.

Больной сообщил, что почувствовал симптомы по возвращении в Украину, однако за медицинской помощью обратился только через 10 дней.Врачи диагностировали малярию в тот же день, а лабораторное исследование подтвердило диагноз. К сожалению, состояние пациента был уже очень тяжелым и принимать таблетированные противомалярийные препараты было невозможно. Спасти мужчину не удалось.