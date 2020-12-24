Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства аварии на улице Холодногорской, где 19 декабря в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Volkswagen.

Как сообщили в полиции, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Александру Левуну или по телефону: