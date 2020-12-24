В Харьковском художественном музее открылась выставка «Незабытые имена земляков». Проект включает пять экспозиций, посвященных юбилеям известных художников. Одна из них приурочена к 80-летию со дня рождения известного харьковского художника Вячеслава Панова.

Художник написал о Харькове больше тысячи работ



Пленэр был для него отправной точкой



Он не ждал месяцами вдохновения



«Мне кажется, Харьков выстоял»



Пейзажи харьковского художника ценят и за рубежом

Посвящение творчеству Вячеслава Панова неслучайно. Он классик харьковского пейзажа, посвятивший нашему городу полвека творчества. К сожалению, в прошлом году художника не стало, но он оставил огромное наследие – больше тысячи работ о Харькове.Вячеслав Александрович всегда считал себя настоящим харьковчанином. Художник ездил в Европу и Азию, привозил из путешествий яркие впечатления и удивительные пейзажные этюды. Но главным героем его работ всегда оставался Харьков.– Еще в начале своего творчества Вячеслав Александрович много бывал в Средней Азии, посещал художественные галереи, видел великолепные горы, горные реки. Казалось бы, такая неповторимая красота должна вдохновлять художника. Но Вячеслав Александрович решил: нужно писать то, что ему близко, – рассказывает вдова мастера Татьяна Панова.Огромную часть работ Вячеслав Панов посвятил историческому центру Харькова. Определяющими для нашего города художник считал три собора в центре, а также Госпром, Дворец Труда, бекетовские здания. По мнению мастера, они мягкой кистью проходят по лицу города, придавая ему налет благородства и величественности. При этом художник находил вдохновение не только в знаковой для Харькова архитектуре. Он видел красоту в неприметных уголках города и даже в прозаических коробках-новостройках.– Вячеслав Александрович был романтиком. Его восторгали самые простые, казалось бы, вещи: отражение в воде, старые или необычные здания, интересные линии, игра солнечного света. Он видел красоту вокруг себя, – говорит Татьяна Федоровна. – Все свои работы Вячеслав Александрович писал с натуры. Поэтому в его работах так ощущается неповторимая свето-воздушная среда, о которой говорят искусствоведы. Это достигается только на пленэре. В последние годы ему приходилось иногда писать в мастерской, используя собственные зарисовки. Вячеслав Александрович сожалел: «Если бы я делал с натуры, результат был бы гораздо лучше».С этюдником ему были не страшны ни зной, ни мороз. Он не ждал месяцами вдохновения или особого творческого настроения.– Вячеслав Александрович работал всегда, – вспоминает Татьяна Панова. – Он знал, какой мотив, в каком уголке города и в какое время будет писать. Если что-то не получалось, он шел работать снова и снова, пока не добивался нужного результата. Он нередко возвращался к работе спустя время. Дописывал работы через год, два, писал один и тот же мотив в разное время года и суток – стремился уловить нужное состояние, освещение, найти максимум нюансов, которые могли остаться незамеченными. Если достигал результата, говорил, возвращаясь домой с этюдником: «Я написал шедевр».Он не только отлично знал Харьков – он тонко его чувствовал.«Город пронизан крест-накрест полосами теплого и холодного, хорошего и плохого, и правильный выбор точки мотива иногда кардинально влияет на конечный результат, – писал в своем дневнике Вячеслав Панов.– Это мистическое влияние я проверял и испытывал множество раз. Так постепенно сложились определенные симпатии в каких-то районах города».По словам Татьяны Федоровны, особенно легко художнику работалось в треугольнике соборов: Благовещенский – Покровский – Успенский. А вот на улице Веснина работа не удавалась, несмотря на то что Вячеслав Александрович не раз пытался туда возвращаться.Вячеслав Панов называл себя неким фиксатором жизни общества и городской среды. Он создал непростую биографию города в пейзажах. Харьков менялся, а художник снова и снова писал знакомые, но уже совсем другие площади, улицы, парки города. По работам Вячеслава Панова можно читать историю города – не только его внешние, но и внутренние метаморфозы.«Харьков 1950–1970-х годов. Еще нет метро, но уже залечены раны военных разрушений, уже построены Новые дома, Павлово поле, начинает отстраиваться Салтовский массив, – вспоминал в дневнике Вячеслав Панов. – Но в район ХТЗ из центра надо добираться на трамвае №20 полтора часа. Спортивные соревнования на всех уровнях во всех районах города. По вечерам на главной улице Сумской – несметные толпы народа – так называемая стометровка. Расчистилось место и начинается строительство оперного театра, установлена подсветка Зеркальной струи. Еще можно было увидеть художника, пишущего с натуры городской пейзаж. С приходом метро лицо города резко поменялось. Стеклянные или цветные универсамы, а потом супермаркеты в самых разных районах, неоправданные пилоны высоток, мягко говоря, изменили общую карту города. Но мне кажется, Харьков выстоял. Величественность зданий, зависящая от гармонии пропорций и небольшого числа украшений, дает нам право гордиться нашим городом. И мне как художнику остается только пользоваться этой драгоценной возможностью и писать город как можно больше и чаще».Выставка работ Вячеслава Панова завершит работу 28 февраля 2021 года.Произведения харьковчанина Вячеслава Панова хранятся в государственных музеях Украины и частных коллекциях в Англии, Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Канады, США.