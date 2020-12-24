В доме, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, по улице Гоголя, 2, велись незаконные работы.

Как сообщили в прокуратуре, летом 2020 года владелец мансардных помещений начал строительные работы в доме под видом капитального ремонта. Однако фактически вместо реконструкции владелец начал надстройку дополнительных этажей. Как установил суд, подобные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия».Кроме того, строительство осуществлялось без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и ГАСКа.Харьковским окружным административным судом удовлетворен иск Харьковской местной прокуратуры к застройщику о восстановлении памятника архитектуры. Решение суда не вступило в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.