Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, в четверг, 24 декабря, повысила тарифы на производство тепловой энергии для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Меньше всего тарифы для населения повысили для Днепровской ТЭЦ (5,5%), больше всего – для Евро-реконструкция (на 49,7%).Также значительно повысили тарифы для Новораздольской и Новояворивской ТЭЦ (на 37,1% и 34,1%), Белоцерковской ТЭЦ (33,2%), Сумытеплоэнерго (на 25%), Черниговской ТЭЦ (на 24,1%), а также две когенерационные установки КП Миськтепловодоэнергия (на 33,5%) и КП Хмельницктеплокоммунэнерго (на 29,3%).Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда зарплаты, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.Отметим, Нафтогаз на январь повысил цены на газ для теплоэнерго на 13,5% - до составит 6 103,10 грн за тысячу кубометров.