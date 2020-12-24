Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 25, 26 и 27 декабря.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в пятницу в городе – ночью умеренные, а днем – значительные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, ветер – 15-20 м/с.Температура воздуха ночью – 3-5 градусов мороза, днем – 1-3 градуса тепла.В субботу, 26 декабря, ожидается облачная погода, ночью - умеренные, местами значительные осадки (дождь, местами с мокрым снегом), днем - небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, ветер 5 - 10 м/с.Температура воздуха в течение суток: 0-5 градусов тепла.В воскресенье, 27 декабря, - облачная погода с прояснениями, ночью - местами небольшой снег, мокрый снег, днем - без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер - 5-10 м/с.Температура воздуха ночью - 1-6 градуса мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.