С нового года объекты социальной сферы Харьковской области рискуют остаться без газа.

Об этом сообщили в АО "Харьковгаз".В 2020 году в Харьковской области была проведена административная реформа по реорганизации районов области, образование новых громад. В "Харьковгазе" отметили, что до настоящего времени объекты бюджетной и социальной сфер новообразованных районов не заключили договоров на распределение и поставку природного газа в 2021 году."В то же время, условиями действующего законодательства запрещен отбор газа потребителями из газораспределительной системы при отсутствии договоров и выделенных номинаций. То есть, АО "Харьковгаз" будет вынуждено прекратить газоснабжение потребителям. Ситуация неопределенности со стороны руководства новообразованных районов грозит уже в 7 часов утра 1 января 2021 года оставить без газоснабжения школы, больницы и все бюджетные организации области. Во избежание энергетического коллапса в области органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки выполнить условия действующего законодательства и заключить договоры" - говорится в сообщении.Со своей стороны АО "Харьковгаз" сообщило о крайне критической ситуации в Харьковской области и обратилось за помощью в ее урегулировании в облгосадминистрацию, Кабинет Министров, Совет национальной безопасности и обороны Украины.